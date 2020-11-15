Genel-İş, kısa çalışma ve ücretsiz izindeki kayıplara dikkat çekti: ‘Haklar gasp ediliyor’
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasındaki hak kayıplarına dikkat çekerek işçileri uyardı. Ücretlerin düştüğünü belirten Genel-İş, ücretsiz izin uygulaması ile işçilerin “kıdem ve ihbar haklarının gasp edildiğini” vurguladı.
Genel-İş Sendikası işçileri, bilgilendirmek amacıyla bir broşür hazırladı. Marttan bu yana yaklaşık 3.5 milyon işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığına işaret eden Genel-İş, uygulamadaki kayıpları şöyle sıraladı:
DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA OLMALI
“Ücretler düşmekte ve diğer mali haklar gerilemektedir. Sigorta primleri yatmadığı için emeklilik ve kıdem hakları gasp edilmektedir. Kısa çalışma ödeneği, işçinin daha sonra işsiz kalması durumunda işsizlik ödeneği süresinden düşülecektir. Ancak haziranda kısa çalışma ödemelerinin işsizlik ödeneği süresinden düşülmemesine yönelik düzenleme yapılmıştır.”
Ücretsiz izin uygulamasında işçiye günde 39.2 lira, ayda 1168 lira ödenek verildiğine dikkat çeken Genel-İş, işçinin fesih yasağı ile işyerine mahkûm edildiğine işaret ederek “İşçi, uygulamayı kabul etmeyip işten ayrıldığında kıdem tazminatı hakkını kaybediyor. İşveren ise ücretsiz izin verme hakkıyla herhangi bir maliyete katlanmak zorunda kalmıyor” vurgusu yaptı. Genel-İş, kayıpları şöyle sıraladı:
“Kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneği her sektörde farklı sonuçlar doğuruyor. Kısa çalışma, işyerindeki faaliyetin geçici olarak kısmen ve tamamen durması halidir. Kamuda, gerek merkezi idarede gerekse yerel yönetimlerde faaliyetin herhangi biçimde durması söz konusu olamaz. Kamu hizmetleri devamlıdır. Kamuda kriz dönemlerinde kısa çalışma yerine dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma, idari izin gibi uygulamalara gidilebilir. Kamu hizmeti gören belediye işçileri için de bu uygulamalar yerine kısa çalışma, ücretsiz izin gibi uygulamalara gidilmesi mali ve sosyal haklarda önemli bir gerilemedir. Belediyelerin kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamalarını dayatması hukuka uygun değildir.”
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