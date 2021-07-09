Genel Maden İşçileri Sendikası: Hükümetin teklifi kabul edilemez
Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, hükümetin kamu işçisine önerdiği zam teklifini kabul edilemez bulduklarını açıkladı. İşçiler de teklife 'grev' sloganlarıyla yanıt verdi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), hükümetin kamu işçisine önerdiği ilk 6 ay yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 ve enflasyon farkıyla düşük ücretlilere seyyanen zam teklifine karşı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında açıklamalarda bulundu.
Maden işçileriyle buluşup toplu iş sözleşmesiyle ilgili bilgi veren Genel Başkanı Hakan Yeşil, hükümetin kamu işçilerine zam teklifinin kabul edilebilir bir tarafı olmadığını söyledi. Görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Yeşil, "Türk-İş Koordinasyon Kurulu olarak başkanlar kuruluyla birlikte hazırladığımız teklifi hükümete sunduk. 17 maddeden oluşan ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Maden Tetkik Arama Kurumu dahil kamu kesiminde çalışan tüm işçileri ilgilendiren bir taslak hazırladık. 1,5 aydır hükümetin bizim taslağımıza cevap vermesini bekliyorduk. Pazartesi itibarıyla enflasyon rakamları açıklandı. Dün hükümetin bize verdiği zam teklifini sizler de gördünüz. Bizim derdimiz tüm emekçilerin haklarını, emeklerinin karşılığını alabilmesidir, süreci takip ediyoruz" dedi.
GMİS Genel Başkanı Yeşil’in konuşması sırasında maden işçileri, 'İşte madenci, işte sendika', 'Dik dur eğilme madenci seninle', 'Greve hazırız susmayacağız', 'Emeğe uzanan eller kırılsın', 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı.
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