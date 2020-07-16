Göcek'te orman yangını
Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Göcek'teki Göbün Koyu'nda orman yangını çıktı. Bölgeye karadan ulaşım olmaması nedeniyle alevlere havadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Göcek'teki Göbün Koyu'nda saat 13.40 sıralarında orman yangını çıktı.
Yapılan ihbar üzerine karadan ulaşımın olmadığı bölgeye 2 helikopter sevk edildi.
Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan müdahale devam ediyor.
Video Haberler
- Kayseri'de siyah flamingo görüntülendi
- Korku dolu anlar! Heyelan böyle geldi
- Önce sevdi, sonra kaçtı: Taksim'de hareketli anlar
- Cadde ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası!
- Kadıköy'de ortalık karıştı! Polis havaya ateş açtı
- Şoke eden görüntü! Ambulansa böyle yürüdü
- Adana'da akıl almaz olay! Böyle vuruldu
- Görenler hayrete düştü... Su içmeden yaşayabiliyor
- Köylü isyanda: Ben anayım bu toprakları savunacak benim!
- Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün korkunç ölümü