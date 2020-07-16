Göcek'te orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Göcek'teki Göbün Koyu'nda orman yangını çıktı. Bölgeye karadan ulaşım olmaması nedeniyle alevlere havadan müdahale ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2020 Perşembe, 15:16
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Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Göcek'teki Göbün Koyu'nda saat 13.40 sıralarında orman yangını çıktı.

Yapılan ihbar üzerine karadan ulaşımın olmadığı bölgeye 2 helikopter sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan müdahale devam ediyor.


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