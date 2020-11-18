Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

(İHA)
18 Kasım 2020 Çarşamba, 16:34
Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “19.11.2020 Perşembe günü Kabatepe- Gökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi. 


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