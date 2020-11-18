Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “19.11.2020 Perşembe günü Kabatepe- Gökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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