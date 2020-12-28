Gökçek dönemine ilişkin bir suç duyurusu daha

28 Aralık 2020 Pazartesi, 15:01

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKA’nın 2015 yılında, Melih Gökçek başkanlığında yaptığı 7 milyon 375 bin Avro (günümüzde yaklaşık 68 milyon TL) tutarındaki 15 adet “teleskopik döner loader (yükleyici)" aracı alımını inceleyen yetkililer, yapılan usulsüzlükleri tespit etti. 15 aracın, BELKA şirketinin ana faaliyet konusu içinde “ihtiyaç duyulan mallardan olmamasına rağmen” ana faaliyet konusu mal ve hizmet alımı olarak gösterildiği ve uygunsuz şekilde Kamu İhale Kanununun 3/g kapsamında sayılarak, kamu ihale mevzuatına tabi olmaksızın ve hiçbir usul ve esasa bağlı kalınmaksızın alımının yapıldığı ortaya çıktı.





BÖLÜNEREK YAPILAN ADRESE TESLİM İHALE

“Teleskopik döner loader (yükleyici)” alım yılı olan 2015’te 3/g eşik değerinin 7 milyon 726 bin 900 TL olduğunu belirten yetkililer, yapılan 25 milyon 317 bin TL’lik alımın kısımlara bölünerek eşik değer altında tutulduğunu ve usulsüzlük yapılarak alımın istisna kapsamında kalmasının sağlandığını belirtti.

Satın almaya ilişkin kararlarda doğrudan bir markanın belirli modellerinin yer alması ve o firmanın Türkiye’deki tek satıcısının “Çam Grup” olması dikkat çekti. Böylece marka ve model yazdığı için aynı işi görebilecek diğer pek çok araç tedarikçisinin teklif vermesi engellendi. 18 Mart 2015’te şirketin aldığı “piyasa araştırması yapılması” kararına rağmen, bu karardan 5 gün sonra ilk partinin, 13 Nisan 2015’te ikinci partinin, 27 Nisan 2015’te ise üçüncü partinin alımı yapılarak yaklaşık bir aylık süre içerisinde 7 milyon 375 bin Avro’luk alımın tamamlandığı tespit edildi.

ARAÇLAR ÇÖP OLDU

2015’te yapılan alımla ilgili dikkat çeken başka ayrıntılar da ortaya çıktı. Alınan araçların büyük bir bölümünün yazılımlarının satıcı firma tarafından özellikle kilitlenerek kullanılmak istense dahi kullanım dışı tutulduğu belirlendi. Yazılımın tam olarak çalıştırılamaması ve diğer arızalar sebebiyle araçların büyük kısmı uzun süre otoparkta bekletildi. Garanti süreci içerisinde bu arızaların tamirinin “muhatabın İtalyan üretici firma olduğu” gerekçe gösterilerek yapılmadığı ve garanti süresinin dolduğu belirtildi.

BELKA’nın yeni yönetimi, ihaleyi alan Çam grup yetkilileri ile dönemin şirket yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanma suçu işlendiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BEŞ GÜNDE BİR İHALE ALAN FİRMA

“Teleskopik Döner Yükleyici” işinin dışında, Melih Gökçek döneminde 2 yıl içinde farklı şirketler aracılığıyla, farklı iş kollarında toplam 150 ihale alan Çam Grup, kamuoyunda “beş günde bir ihale alan firma” başlıklarıyla biliniyordu.