Golf kulübündeki halaylı düğüne 6 bin lira ceza
Yalova'da, polis ekiplerinin golf kulübünde düzenlenen bir düğüne gerçekleştirdiği denetimde, davetlilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle düğün ve iş yeri sahibine toplamda 6 bin 378 lira para cezası kesildi.
Yalova’da polis ekipleri, ihbar üzerine bir golf kulübünde düzenlenen düğün törenini denetime gitti.
Kulübe gelen ekipler, yaklaşık 40 kişilik grubun maske ve mesafe kuralına uymadığını ve el ele tutuşup, halay çektiğini gördü.
Polis ekiplerince, davetlilere koronavirüs tedbirleri anlatıldı. Düğünde kurallara uyulmaması nedeniyle düğün sahibi ve iş yeri sahibine, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 189’ar TL’den toplamda 6 bin 378 TL ceza kesildi.
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