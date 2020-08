Gölgeler yalan söylemez

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Kuşları çekti. Uçan kuşlar, duran kuşlar, gözlerini insana dikmiş bakan kuşlar.

Ülkeleri gezdi, şehirleri, o şehirlerin kültürünü, yaşamını objektifinden süzdü.

Çok sayıda sergi açtı, karma sergilere katıldı. Son sergisini Stockholm’ün bohem mahallesi Södermalm’de sokakta açtı. Skånegatan, gazetecilerin, sanatçıların, entellerin yoğunlaştığı bir sokak. Işık Konuk da bu sokakta yaşayanlardan. Sergisi de oturduğu apartmanın karşısında. Bu sergideki fotoğrafların çoğunluğunu sokaktaki insanlar oluşturuyor. Daha çok da apartmanın beşinci katındaki dairesinin penceresinden çekilmiş fotoğraflar.

Fotoğrafçılık gözlem sanatıdır

Bu kez insanların gölgeleriyle ilgilenmiş. “Gölgeler samimidir, yalan söylemezler’’ diyor. Daha fazlasını söylemiyor. Belli ki insanların gözlerine yansıyan riyakârlıktan, kibirden, samimiyetsizlikten bıkmış. Zaten o tür fotoğrafların arşivinde fazlasıyla bulunduğundan hiç kuşku yok. Üzerinde “Photography is the art of observation’’ (Fotoğrafçılık gözlem sanatıdır) yazılı tişörtü de anlatıyor zaten fotoğrafları.

Kediler, köpekler, kuşlar ve çocukların temiz ve saflığından söz ettiğine göre, sosyal medyada herkesin, başyazar, siyasetçi, futbol antrenörü, dış politika uzmanı dahası savunma stratejisti olduğu bunaltı çağı, Işık Konuk’u da yormuş olmalı.