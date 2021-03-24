Google, Android telefonlarda uygulamaların çökmesine neden olan sorunun çözüldüğünü açıkladı
Google, dünya genelinde birçok Android telefonda uygulamaların çökmesine neden olan sorunu giderdiğini açıkladı. Pazartesi günü başlayan sorun nedeniyle çok sayıda Android telefonda aralarında Gmail, Facebook ve Amazon'un da bulunduğu birçok uygulama açılmıyordu.
Google, dünya genelinde birçok Android telefonda uygulamaların çökmesine neden olan sorunu giderdiğini açıkladı.
Pazartesi günü başlayan sorun nedeniyle çok sayıda Android telefonda aralarında Gmail, Facebook ve Amazon'un da bulunduğu birçok uygulama açılmıyordu.
Şirket, sorunun Android uygulamaların web içeriğini görüntülemesine izin veren Android System WebView'a yapılan güncellemeden kaynaklandığını duyurdu.
Ne yapmak gerekiyor?
Çözüm için Google'ın uygulama mağazası Google Play'de Android System WebView ve Google Chrome tarayıcısının güncellenmesi gerekiyor.
Sorunun başlamasından sonra sosyal medyada birçok kişi Android işletim sistemine sahip telefonlarındaki uygulamaların çöktüğünden şikayet ediyordu.
DownDetector sitesi sorundan en fazla Gmail ve Amazon uygulamalarının etkilendiğini duyurdu.
Android WebView, tüm Android telefonlarda yüklenmiş olarak geliyor.
Güncelleme için;
- Play Store'a girilmesi,
- Android System WebView uygulamasının bulunması
- Güncelle'nin seçilmesi,
- Bu adımın Google Chrome için de tekrarlanması gerekiyor.
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