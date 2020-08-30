Google'dan kimyasal bir tepkimeye ait ilk kuantum canlandırması

30 Ağustos 2020 Pazar, 14:00

Google, ilk kuantum canlandırmasını yürüttüğünü açıkladı

Kuantum teknolojisine yönelik yüksek beklentilerden biri de, kimyayı bir seviyede canlandırma kabiliyetiydi.

Şimdiyse, bunun neye benzeyeceğine dair ilk işaretler görülmüş durumda.

Kimyasal tepkimeler bağlamında, bilinen en basit tepkimelerden biri bu. Diazen, her biri bir nitrojen atomu çeken ve çift bağ halinde bağlanmış bir çift nitrojenden biraz daha fazlası.

Fakat kuantum bilgisayarı, hidrojen konumlarındaki değişimleri doğru şekilde tarif ederek farklı diazen izomerleri oluşturmuş. Araştırma takımı ayrıca bu sistemi kullanarak, hidrojen enerjisinin gitgide büyüyen zincirler halinde bağlanışını doğru şekilde tanımlamayı başarmış.

Bu iki model kulağa kolay gibi gelse de, cihazın içinde çok daha fazla şey dönüyor. Okul kitaplarında gördüğünüz formüllü kimyasal tepkimeleri unutun; kuantum mekanikleri seviyesinde kimya, olasılıkların karmaşık bir karışımı niteliğinde.

Bazı yönlerden, bir gazinonun her zaman kazanacağını bilmek ve içeride oynanan tekil oyunların sonuçlarını tahmin etmek arasındaki farka benziyor. Kuantum fiziğinde zarların ve royal fluşların sonsuz kombinasyonlarını temsil etmek, klasik bilgisayarların tahmin edilebilir kurallarıyla çok zor.

Fakat kuantum bilgisayarları, kimyada temel bir seviyede hüküm süren kuantum olasılığının tam da bu ilkeleri üzerine inşa edilmiş.

Tüm bu gelişmeler birbirine eklenerek, gelecekte gitgide daha büyük canlandırmalar yapma ihtimalini getiriyor. Bu sayede daha kuvvetli malzemeler tasarlayabilir, daha etkili ilaçlar ortaya çıkarabilir ve hatta evrenimizin kuantum gazinosunda daha fazla sırrı açıklığa kavuşturabiliriz.

Diazenin başıboş gezen hidrojenleri, yakında kuantum ortamında modelleyebileceğimiz türden kimyasal tepkimelerin sadece başlangıcı.

Kaynak: popsci.com, ScienceAlert