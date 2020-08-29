Instagram fotoğrafları Google'dan nasıl kaldırılır?

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:07

Bazı uygulama programlama arayüzleri kullanıcıların kişisel fotoğraflarını kendi internet sitelerinde paylaşırken hem de arama motorlarında çıkmasını sağlıyor. Fakat bunları kaldırmak mümkün.

Pek çok kullanıcı Google üzerinden adını aradığı zaman kişisel fotoğraflarını arama moturunda paylaşmamasına rağmen görebiliyor. Hesabın kilitli ve açık olması ise bu durumu değiştirmiyor. Gelişen uygulama seçenekleri ile artık kilitli hesaplara ulaşım ve fotoğrafları kaydetmek de mümkün kılınıyor.

Uzmanlar bu gibi kişisel güvenlik sorunlarının önüne geçilmesi için kullancıları en basit çözüm olarak öncelikle Instagram'ın kullanılmamasını öneriyor.

İkinci çözüm, Google’da fotoğraflarınızın çıkmasını sağlayan internet siteleri ile iletişime geçmek. Sitelerin 'destek' sekmeleri üzerinden iletişime geçilebilir.

Üçüncü çözüm ise Google ile iletişime geçip hızlı bir şekilde kullancılara sunulan formu doldurarak, sizinle iletişime geçmelerini beklemek.

İnternet siteleri fotoğraflarınızın kaldırılması Google’dan silineceği anlamına gelmiyor. Google’dan daha hızlı bir şekilde silinmesi için doğrudan Google ile iletişime geçilmesi gerekiyor.

Forma ulaşmak için buraya tıkayabilirsiniz.