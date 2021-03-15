Görev alacak alan kılavuzlar nedeniyle rehberler hak gaspına uğradı

15 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Ekim 2020’de Danıştay tarafından iptal edilen tarihi Gelibolu Yarımadası’nda alan kılavuzlarının görev yapabilmesine ilişkin düzenleme, AKP’nin sunduğu torba yasaya eklendi ve Meclis’te kabul edildi. Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, sadece kurs alarak görev yapacak alan kılavuzları nedeniyle üniversite eğitimi alan turist rehberlerinin hakkının gasp edildiğini vurgulayarak, “Hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız” dedi.

Meclis’te yasalaşan torba teklif ile birlikte Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Yasa’ya geçici madde eklendi. Buna göre, tarihi alan sınırları içinde gerçekleştirilecek bilgilendirme hizmeti, turist rehberlerinin yanı sıra alan kılavuzları tarafından da verilebilecek. Turist rehberi bulundurulması zorunlu olan hallerde de turist rehberi yerine alan kılavuzu görevlendirilebilecek. Ancak, benzer bir düzenleme 2017’de çıkarılan yönetmelik ile yapılmış ve tarihi alanda alan kılavuzlarının görev yapabilmesinin önü açılmıştı. Turist rehberleri, söz konusu yönetmelikteki bazı hükümleri yargıya taşımış ve nihai olarak Danıştay, alan kılavuzlarının görev yapmasını düzenleyen hükümleri Ekim 2020’de iptal etmişti. Böylece, Danıştay’ın iptal etmiş olduğu hükümler, birkaç ay sonra Meclis tarafından yasaya eklendi.

‘HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ’

TUREB Başkanı Tural, Danıştay’da davayı kazandıktan sonra “Meslektaşlarımız artık daha rahat biçimde Çanakkale’yi ve ruhunu anlatabilecek konuma geldi” dediklerini ancak birkaç ay sonra torba yasayla karşılaştıklarını söyledi. Halihazırda turist rehberliği yapanlar ile bu bölümde okuyan öğrencilerin geleceğine haksız şekilde müdahale edildiğini düşündüklerini vurgulayan Tural, Çanakkale’de turist rehberliği programları olduğuna işaret etti. Tural, “Gençlerin büyük kısmı 4 yıllık lisans eğitimi alıyor, yabancı dil öğreniyor, kendilerine yatırım yapıyor ve bir meslek sahibi oluyor. Gençler bizi arayıp, ‘Biz neden Çanakkale’de kalalım?’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Tural, yasa geçmeden önce siyasilerle görüştüklerini, şimdi de görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Tural, “Çanakkale bölgesinde uzmanlaşmış halihazırda 200’ü aşkın rehber var. Hukukçularımız çalışmaya başladı. Hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.