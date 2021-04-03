Gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun hastanede anjiyo oldu

03 Nisan 2021 Cumartesi, 11:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (2 Nisan) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kendisine yapılan çağrıyı almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesini gerekçe göstererek, Gergerlioğlu'nu Ankara'da gözaltına almıştı.

Gergerlioğlu, adliyedeki işlemleri sırasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Gergerlioğlu, kaldırıldığı hastanede anjiyo oldu. Bugün yoğun bakımda kalacak olan Gergerlioğlu'nun daha sonra cezaevine götürüleceği belirtildi.

Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, "Babamın anjiyosu yapıldı. Tansiyonunun yüksek olmasından dolayı yoğun bakıma alındı. Bugün yoğun bakımda kalacak. Durumu iyi" dedi.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Gözaltı sırasındaki muameleye tepki gösteren Gergerlioğlu, kendisini gözaltına alan polislere, "Meclis'teki rezaletin ikinci versiyonunu oynuyorsunuz" diyerek tepki göstermişti. Gözaltı sonrası açıklama yapan Salih Gergerlioğlu ise babası Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hastanede olduğunu, kalp ve göğüs ağrısından dolayı anjiyo olacağını bildirmişti.





NE OLMUŞTU?

Yargıtay'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası kararını onamasının ardından milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, 10 gün içerisinde teslim olma çağrısı yapılmıştı. Sürenin dolmasıyla Gergerlioğlu için için yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara'da Gergerlioğlu'nun evinde kaydedilen gözaltı görüntülerinde, HDP'li siyasetçinin açıklama yapmaya devam etmesi karşısında güç kullanılarak evden çıkartıldığı görülüyordu.

Gergerlioğlu'nun görüntülerde, "Meclis'teki rezaletin ikinci versiyonunu oynuyorsunuz" diyordu.

AYM 'YETKİ' GEREKÇESİYLE BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetmişti.



