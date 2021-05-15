Süper Lig'de şampiyon 12. kez son haftada belli olacak

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:25

Süper Lig’de üç puanlı sisteme geçilen 1987/88 sezonundan bu yana 11 kez şampiyon son haftada belli olurken bu sene de şampiyon son maçta belli olacak. Daha önce Galatasaray altı kez, Fenerbahçe üç kez, Beşiktaş ve Bursaspor da birer kez şampiyonluklarını son hafta ilan etmişti.

ŞAMPİYON 4 KEZ AVERAJLA BELİRLENDİ

Süper Lig tarihindeki 4 sezonda şampiyon averajla belirlendi. 1984/85 ve 2010/11 sezonlarında Fenerbahçe, 1985/86 sezonunda Beşiktaş ve 1992/93 sezonunda Galatasaray rakiplerine gol averajıyla üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş’ın son iki hafta kaybetmesiyle lig yarışı kızışırken şampiyon bugün belli olacak. Aynı puanda yer alan Beşiktaş ve Galatasaray, şampiyonluğa uzanmak için kazanmak zorunda. Fenerbahçe ise kazanıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Üç takımın şampiyonluk ihtimalleri ise şöyle:

BEŞİKTAŞ

Galatasaray ve Karagümrük’e yenilerek şampiyonluk mücadelesinde büyük bir avantaj kaybeden Beşiktaş, Göztepe’yi mağlup edip Galatasaray ile olan gol averajını koruduğu sürece şampiyon olacak. Göztepe’ye puan kaybetmesi halinde ise Beşiktaş, rakiplerinin maçlarından gelen sonuçları bekleyecek.

GALATASARAY

Derbide Beşiktaş’ı mağlup edip Denizlispor’u farklı geçen Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor’u mağlup etmek zorunda. Ancak sarı-kırmızılı ekibe galibiyet yetmiyor. Galatasaray şampiyonluk için Beşiktaş ile 2 gollük averaj farkını azaltıp öne geçmeye çalışacak. Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazanması ve averaj farkının korunması ya da siyah-beyazlı takım lehine artması halinde Beşiktaş kupaya uzanacak.

FENERBAHÇE

Beşiktaş’ın kaybettiği haftada sahasında Sivasspor’a mağlup olarak büyük bir avantajı yitiren Fenerbahçe, Kayserispor’u mağlup edip rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazanması halinde Fenerbahçe’nin alacağı sonuç şampiyonluk yarışını etkilemeyecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray’ın kendi maçlarında berabere kalması da sarı-lacivertli ekibi şampiyon yapmayacak. Çünkü Fenerbahçe üçlü averajda iki takımın da gerisinde yer alıyor.

Bugün oynanacak son hafta maçlarında fikstür ise şöyle:

18.00: Antalyaspor - Konyaspor

18.00: Ç.Rizespor - Başakşehir

18.00: Hatayspor - Gaziantep FK

18.00: Karagümrük - Denizlispor



18.00: MKE Ankaragücü - Alanyaspor

18.00: Sivasspor - Kasımpaşa

20.30: Galatasaray - Yeni Malatyaspor

20.30: Göztepe - Beşiktaş

20.30: Kayserispor - Fenerbahçe

20.30: Trabzonspor - Gençlerbirliği