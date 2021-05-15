Süper Lig'de şampiyon 12. kez son haftada belli olacak
Süper Lig’de 2020-21 sezonun şampiyonu ve küme düşen son takım bugün oynanacak karşılaşmalarla belli olacak.
Süper Lig’de üç puanlı sisteme geçilen 1987/88 sezonundan bu yana 11 kez şampiyon son haftada belli olurken bu sene de şampiyon son maçta belli olacak. Daha önce Galatasaray altı kez, Fenerbahçe üç kez, Beşiktaş ve Bursaspor da birer kez şampiyonluklarını son hafta ilan etmişti.
ŞAMPİYON 4 KEZ AVERAJLA BELİRLENDİ
Süper Lig tarihindeki 4 sezonda şampiyon averajla belirlendi. 1984/85 ve 2010/11 sezonlarında Fenerbahçe, 1985/86 sezonunda Beşiktaş ve 1992/93 sezonunda Galatasaray rakiplerine gol averajıyla üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.
Beşiktaş’ın son iki hafta kaybetmesiyle lig yarışı kızışırken şampiyon bugün belli olacak. Aynı puanda yer alan Beşiktaş ve Galatasaray, şampiyonluğa uzanmak için kazanmak zorunda. Fenerbahçe ise kazanıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.
Üç takımın şampiyonluk ihtimalleri ise şöyle:
BEŞİKTAŞ
Galatasaray ve Karagümrük’e yenilerek şampiyonluk mücadelesinde büyük bir avantaj kaybeden Beşiktaş, Göztepe’yi mağlup edip Galatasaray ile olan gol averajını koruduğu sürece şampiyon olacak. Göztepe’ye puan kaybetmesi halinde ise Beşiktaş, rakiplerinin maçlarından gelen sonuçları bekleyecek.
GALATASARAY
Derbide Beşiktaş’ı mağlup edip Denizlispor’u farklı geçen Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor’u mağlup etmek zorunda. Ancak sarı-kırmızılı ekibe galibiyet yetmiyor. Galatasaray şampiyonluk için Beşiktaş ile 2 gollük averaj farkını azaltıp öne geçmeye çalışacak. Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazanması ve averaj farkının korunması ya da siyah-beyazlı takım lehine artması halinde Beşiktaş kupaya uzanacak.
FENERBAHÇE
Beşiktaş’ın kaybettiği haftada sahasında Sivasspor’a mağlup olarak büyük bir avantajı yitiren Fenerbahçe, Kayserispor’u mağlup edip rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazanması halinde Fenerbahçe’nin alacağı sonuç şampiyonluk yarışını etkilemeyecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray’ın kendi maçlarında berabere kalması da sarı-lacivertli ekibi şampiyon yapmayacak. Çünkü Fenerbahçe üçlü averajda iki takımın da gerisinde yer alıyor.
Bugün oynanacak son hafta maçlarında fikstür ise şöyle:
18.00: Antalyaspor - Konyaspor
18.00: Ç.Rizespor - Başakşehir
18.00: Hatayspor - Gaziantep FK
18.00: Karagümrük - Denizlispor
18.00: MKE Ankaragücü - Alanyaspor
18.00: Sivasspor - Kasımpaşa
20.30: Galatasaray - Yeni Malatyaspor
20.30: Göztepe - Beşiktaş
20.30: Kayserispor - Fenerbahçe
20.30: Trabzonspor - Gençlerbirliği
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