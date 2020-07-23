Gram altın tarihi zirvesini yeniledi! Yükseliş devam edecek

23 Temmuz 2020 Perşembe, 09:55

Tarihi zirvesini yenileyen gram altın yükselişini 4. güne taşıdı. Gram altın bu sabah yeni bir rekorla 411 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altında ise alış fiyatı 658,57 lira, satış fiyatı 675,02 lira seviyesinde.

“ALTINDA ANA EĞİLİM YÜKSELİŞ YÖNÜNDE”

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, altında ana eğilimin yükseliş yönünde olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, değerli metallerde, son iki gündür gümüş öncülüğünde gerçekleşen ve altını da beraberinde getiren bir hareket olduğuna işaret ederek, “Küresel ekonomiyi koronavirüs pandemisinin etkilerinden kurtarmak için daha fazla teşvik uygulanacağı beklentisiyle beraber fiyatlar en yüksek seviyelerine yakın bir şekilde artış isteğini sürdürüyor” dedi.

Yükselen güvenli liman alımlarında, büyümenin zayıflaması, koronavirüs vakalarının sayısındaki keskin artış, ABD bono faizlerinin dip seviyelerde yer almasının getirdiği desteğin yanı sıra, birkaç gündür küresel piyasalarda geniş çapta hissedilen dolar zayıflığı da destekleyici olduğunu kaydetti.

Erkan, altında ana eğilimin yükseliş yönünde olmayı sürdürdüğünü kaydederek, “Hükümetler ve merkez bankaları büyük çapta ekonomik ve parasal teşvikleri açıklamaya ve uygulamaya sokmaya devam ediyor. AB liderlerinin 750 milyar Avro’luk (390 milyar Avro’su hibe olmak üzere) kurtarma fonunu onaylamalarının ardından Donald Trump yönetimi de 1 ila 3 trilyon dolar büyüklüğünde devasa ekonomik teşvikleri devreye sokmak için Kongre nezdinde çalışıyor.

Altında ana eğilim yükseliş yönünde olmayı sürdürüyor. Gümüş de 22 doları aştı ve altını da yanında taşıyor. Buna karşılık gösterdiği daha yüksek performans itibarıyla altın/gümüş rasyosunu da kapatıyor” dedi.