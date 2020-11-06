Greta Thunberg, Trump'ı kendi sözleriyle alaya aldı: 'Sakin ol Donald, Sakin ol!'
İklim aktivisti Greta Thunberg, Twitter hesabından "Sayımı durdurun" çağrısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'la alay etti. Thunberg, Trump'ın 11 ay önce kendisine sarf ettiği sözleri kullanarak "Sakin ol Donald" dedi.
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Trump’la kendi sözleriyle dalga geçti. Thunberg Trump'a "Sakin ol Donald, Sakin ol!" dedi.
ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçiminde oylar sayılmaya devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Twitter üzerinden oy sayma işleminin durdurulması için tweet atmayı sürdürüyor.
Trump büyük harflerle yine “SAYIMI DURDURUN” diye tweet attığında, 17 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, fırsatı kaçırmadı ve geçen yıl Trump’ın kendisine yönelik attığı tweete atıfta bulunarak Trump'ı alaya aldı.
ABD Başkanı’nın, Greta’nın öfke yönetimi sorunu olduğunu iddia ettiği tweeti hatırlatan Thunberg, Trump’la kendi sözleriyle dalga geçti ve şunları yazdı: "Çok gülünç. Trump kendisinin Öfke Yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da arkadaşıyla güzel bir eski usul filme gitmeli! Sakin ol Donald, Sakin ol!"
So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020
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