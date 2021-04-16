G.Saray Başkanı Cengiz’in futbolcuları ve Terim’i hedef alması tüm bağları kopardı

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Sezon boyunca Cengiz ile Terim’in birçok kez karşı karşıya geldiği Galatasaray’da yaşanan sıcak gelişmeler şöyle:

HEM FUTBOLCULARA HEM FLORYA’YA GİDER!

3 gün önce GS TV’de “Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek” diyen Başkan Cengiz’in, hafta başında bazı genel kurul üyeleriyle yaptığı sohbette, “Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman” ifadeleri ve isim vermeden Terim’i kastedip “Bir ABD’de bir Bodrum’da” dediği yönündeki haberler düne damga vurdu. Gün içinde bu sözler çok tartışılırken, kulüp akşam saatlerinde Cengiz’in bahsedilen ifadeleri kullanmadığını açıkladı.

OYUNCULAR TEPKİLİ KRİZİ TERİM ÖNLÜYOR

Geçen salı başkanın sözlerinin ardından idmana çıkmamayı düşünen futbolcular, dün bir kez daha bu yönde tavır almak istedi. Ancak Fatih Terim, ikinci kez devreye girip bunu engelledi. Tecrübeli hocanın, oyuncularından “Galatasaray’ın değerlerine göre hareket etmelerini” istediği öğrenildi.

ALBAYRAK’LA ARASI YOK!

Mustafa Cengiz’in, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile arasının bozuk olduğu bildirildi. Cengiz’in takıma “şeref ve haysiyet” eleştirisi sonrası Florya’ya giden Albayrak, açıkça başkana katılmadığını ve takımın yanında olduğunu gösterdi. Albayrak’ın başkan adaylığını düşünmesi ve bu yönde nabız yoklaması nedeniyle Cengiz’in rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

KULİSLERDEKİ ÇARPICI İDDİALAR

- Sarı-Kırmızılı kulübün kulislerinde Mustafa Cengiz’in tavırlarıyla ilgili şunlar konuşuluyor:

- Mustafa Cengiz’in, salı günü GS TV’de futbolcuları eleştirdiği yayından kısa süre sonra, tekrar ekrana çıkıp seçimde yeniden başkan adayı olacağını açıklamak istediği, yakınındaki bazı isimlerin vazgeçirdiği öğrenildi.

- Abdurrahim Albayrak’ın, Cengiz’in sözleri sonrası Florya’da oyuncularla tek tek konuşup, başkanın üzgün olduğunu ifade edip böyle bir şeyin tekrarlanmayacağının altını çizerek moral verdiği bildirildi.

- Mustafa Cengiz’in, bir süre önce, Fatih Terim’in adının bazı çevrelerce başkanlık için geçmesi sonrası, tecrübeli hocadan açıklama gelmemesine kırgın olduğu kaydedildi.

- Mevcut başkan adaylarının dışında, bir ismin daha, seçime girmesi için camianın belli kesiminden baskı gördüğü konuşuluyor. Bu ismin aday olup seçilmesi halinde Terim’le çalışmayı düşünmediği, bu nedenle bazı çevrelerin, tecrübeli hocayı kastlı olarak yıpratma politikası izlediği ifade ediliyor.