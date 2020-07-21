Gültekin'in öldürülmesini protesto eden kadına polis şiddeti
Pınar Gültekin'in öldürülmesini protesto eden kadınları polis şiddet uygulayarak gözaltına aldı. Polisin şiddet gösterdiği kadının sırtında darp izleri oluştu.
Muğla’da öğrenci olan Pınar Gültekin'in katledilmesinin ardından tüm Türkiye’de kadına şiddeti protesto etmek için sokağa çıktı. İzmir’de ise Pınar Gültekin ve birçok kadının erkek cinayetine kurban gitmesini protesto eden kadınlara polis saldırdı. Polisin şiddet uygulayarak gözaltına aldığı kadının sırtında darp izleri oluştu.
Söz konusu polis şiddetini Twitter adresinden duyuran ve tepki gösteren CHP'li Barış Yarkadaş, "Ne istiyorsunuz kadınlardan! Öldürülürken, dövülürken, tecavüze uğrarken sessiz kalmalarını mı! Yeter! Çekin ellerinizi kadınlardan artık" dedi.
Yarkadaş'ın darp edilen kadının fotoğrafını paylaşarak şiddete tepki gösterdiği sözler şöyle:
"İzmir'de bir araya gelerek Pınar Gültekin'in katledilmesini protesto eden kadınlar, hem polis şiddetine maruz kaldı, hem de gözaltına alındı. Ne istiyorsunuz kadınlardan! Öldürülürken, dövülürken, tecavüze uğrarken sessiz kalmalarını mı! Yeter! Çekin ellerinizi kadınlardan artık!"
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