Gümüşlük’te müzik rüzgârı

17. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında yarın saat 21.00’de Antik Taş Ocağı’nda Rosanne Philippens (Keman) ve Michail Lifits (Piyano) konser verecek.

Öznur Oğraş Çolak
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00
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Avrupa genelinde birçok festival ve farklı salonda resital ve oda müziği performasları seslendiren Philippens, István Vardai, Vilde Frang, Julien Quentin, Vikingúr Olafsson, Amihai Grosz, Camille Thomas ve Zoltán Fejérvári gibi sanatçılarla birlikte düzenli olarak çalıyor.

Michail Lifits, uzun bir solist kariyerinin yanı sıra tutkulu ve çok beğenilen bir oda müzisyeni. Vilde Frang, Nicolas Altstaedt, Steven Isserlis, Marie-Elisabeth Hecker, Veronika Eberle, Alexandra Conunova ve Nils Mönkemeyer gibi ünlü sanatçılarla düzenli olarak sahne alıyor.

(Konser programı: Bach - Solo partita no. 2 in d minor BWV 1004 Ravel - Sonata for violin and piano No. 2 in G major Szymanowski - Roxana’s Lied Ravel - Tzigane Franck - Sonata for violin and piano in A major)


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