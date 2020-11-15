Güncel çocuk kitaplarında bu hafta...

15 Kasım 2020 Pazar, 12:05

Bin Ağaç / Kyle Hughes-Odgers / Çeviren: Aylin Kürkçü / A7 Kitap / 2020 / 36s. / 4+ yaş

Şehir yaşamının günümüz beton yapılaşmasıyla açılan kitapta, Frankie’nin hayallerini süsleyen bin ağacın hülyasına dalıyoruz. Duvardaki çatlaktan süzülen bir dalla açılıyor Frankie’nin ağaçlarla dolu dünyasının kapıları. Çeşitli renk, biçim ve tonda yapraklarla bezeli ağaç görselleri, çizme ve boyamaya teşvik edici.

Kitap, çizimler aracılığıyla iki boyut ve üç boyut arasında hızlı geçişler yaparken, perspektif kullanımıyla “Nesnenin neresindeyiz?” sorusuna kavramsal yanıtlar veriyor. Bir şeyin içinde, altında, sonunda olmak nedir, algılamamızı kolaylaştırıyor. Hem ebeveynlerin hem eğitimcilerin etkinlik üretmesine de son derece elverişli.

Küçük Mavi Sandalye / C. Fagan, M. Kloepper / Çeviren: Ümit Mutlu / Uçanbalık / 2020 / 40s. / 4+ yaş

Küçük mavi bir sandalyenin peşi sıra dolanırken fark ettiklerimizi sıralasak okurken neden heyecanlandığımız da açıklığa kavuşur sanıyoruz. Bir sandalye sizi kaç karakterle, kaç dünyayla buluşturabilir? Bir nesnenin ezber ettiğimizden farklı kaç işlevi olabilir? Bugün “ikinci el” algısı yaygınlaşırken dünyada, ya üçüncü, dördüncü el nasıl olurdu? Peki, sevdiğimiz bir şeyden vakti geldiği için ayrıldığımızı ve bunun kötü olmadığını kavramak güzel olmaz mıydı? Ayrılığın getirdiği hüzün duygusunun acı barındırmayabileceğini fark etmek nasıl hissettirirdi? Metnin yarattığı yumuşacık hissi, alt metne döşenmiş bu soruların üzerinden yürümesine borçlu olabilir miyiz? Bu da okur olarak bizim sorumuz olsun…

Bizim Sokağın Hikâyesi / Hira Ayşe Özsoy / Resimleyen: Ümran Kargı / roman / T. İş Bankası Kültür Yayınları / Temmuz 2020 / 96s. / 9+ yaş

Yatay yerleşimin yaygın olduğu yıllardan bir sokağa çağırıyor bizi yazar. Komşu amcalar, teyzeler; abiler, ablalar; esnaf... herkes biliyor birbirini, çocuklar bir evde gibi büyüyor. Dersler birlikte; oyunlar, sohbetler, ikindi çayları da... Yaz tatiliyle birlikte, oyun-deniz olanakları olsa da boşluğa düşüyor çocuklar. Bir gün sokağın başında sarı bir minibüs beliriyor. Yeni emekli olmuş Yusuf Öğretmenin minibüsü bu ve çocukları bir sürpriz bekliyor. Yazar; kitap okumamak için sığındığımız bahaneleri sergilerken, yazınsal yapıtların sınav konusu yapıldığı eğitim süreçlerine de dokunduruyor. Kitap okumanın gündelik yaşam içindeki yerini tanımlarken doğru kitap seçimi konusunda ipuçları da sunuyor bu esprili anlatımın içinde.

Okumanın insanı nasıl değiştirdiğine, tanıdık bir sokaktan geçerken tanık olmak için...

Kampa Giderken / Emil Sher / Resimleyen: Qin Leng / Çeviren: Meltem Aydın / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 2020 / 24s. / 4+ yaş

Anne oğlun birbirlerine yazdığı notlar üzerinden aktarılan ve alternatif bir iletişim yoluyla ilerleyen hikâye, iki hafta sonra kampa gidecek Selim’in yaşadığı kaygılara odaklanıyor. Yaşadığı evden, tanıdığı ortamdan ayrılmak, çok istenen bir yere giderken de insanı kaygılandırabilir. Bilinmezlik her yaşta korkutucu olabilir. Selim de kaygılandıkça, kampa gitmemek için çeşitli bahanelerle annesine notlar yazıyor. Ebeveynin, çocuğun kaygılarını yadsımadan ancak büyütmeden de yumuşak bir geçiş yapmasına yardımcı oluşunu keyifle okuduk.