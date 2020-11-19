Güncel çocuk kitaplarından bir seçki

19 Kasım 2020 Perşembe, 18:06

Şagali’nin Düşleri / Asuman Portakal / Altın Kitaplar / 2019 / 80 s. / 8+

Ne çok arkadaşımız vardır, sanatla iç içe bir hayat sürerse mutlu olacağını fark eden! Bu konuda istekli, kendini erken keşfetmişlerimizin yolunu tıkayansa ön yargılı yetişkinler, çoğu zaman da ana babalarımızdır. Resim ve yazı alanında yapıtlar veren Asuman Portakal, Şagali’nin Düşleri’nde kendisini çok etkileyen sanatçılardan birinin M. Chagall’ın altı yapıtını bilinçli bir sırayla öykülere konu ediyor. Resimlerin konuştuğunu, bazen bir romanı barındırdığını vurgulayan Portakal, sanat-insan ilişkisini gösterirken sanata uzak düşmelerimizi de tartışıyor. Yazar, “Düş kurma becerimizi yitirdiğimiz, hayallerimizden vazgeçtiğimiz gün yalnızlaşırız,” derken önemli bir ressamla yeniden tanışmamızı da sağlıyor.

Cennet Adası / Nursel Çetin / Resimleyen: Çağrı Odabaşı / Final Yayınları / 2020 / 40 s. / 7+

Niye mi cennet adası? Şişmanı zayıfı, uçanı sürüneni, vızlayanı kükreyeni her türlü hayvanın yaşadığı; henüz insan ayağı değmemiş; aslanın, güçlü olduğu için değil, ada ahalisinin farklılıklarına saygı gösterdiği için kral olduğu; masmavi sularla çevrili yemyeşil bir yere “cennet adası” denmez de ne denir? Masal bu ya Cennet Adası sakinleri, denizde yaşayan hayvanlar var mı, dünyada başka canlılar yaşıyor mu, merak eder dururlarmış. Bir gün kabaran denizin küçük akya balığını kayalara atmasıyla başlamış araştırmalar. Ve insanların ağaçları ve hayvanları yok ettikleri bir dünya kurduklarını, kalan hayvanları da kafeslere koyduklarını keşfetmiş ada halkı. Nursel Çetin doğaya, yalnızca zarar veren tutumumuzdan, geç olmadan vazgeçmeye çağırıyor.

İskeletlerin Röntgeni Çekilebilir mi? / K. H. Odgers / Resimleyen: John Rocco / Türkçeleştiren: Aylin Kürkçü / A7 Kitap / 2020 / 36 s. / 6+

Kitabın adı gibi içeriği de sadece sorulardan oluşuyor. Örneğin “Soğan beni neden ağlatıyor?” ve “Kuşların uçmasını sağlayan kanatları yapan kim?” peş peşe sayfalarda karşımıza çıkıyor. Araştırıp yanıtlara ulaşabileceğiniz sorular da var yanıtı sizin akıl yürütmenize bağlı olanlar da… Hatta daha çok soruyu akla getiren sorular da. Merak etmeyi seven bir ekip olarak bizim amacımız ille de yanıtları bulmak, kesin bir yere varmak olmadı. Yanıtları seviyoruz ama sormanın, merak etmenin keyfini bozmasın istiyoruz yanıta ulaşma çabamız. Biz daha çok muhteşem resimlerin üzerinden fantastik yanıtlar verdik. Sizlere de bilimsel sonuçlara ulaşmanın yanı sıra hayal gücünüzle eğlenceli vakitler diliyoruz.

Bizon Raymon / Lou Beauchesne / Resimleyen: Kate Chappell / Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal / Çınar Yayınları / 2020 / 48 s. / 7+

Bizon Raymon’la tanışmak, arkadaşlık ettiğimiz kitap karakterlerini aklımıza düşürüyor. Bir kitabı veya bazı bölümlerini defalarca okumamızın nedeni ne olabilir? Yanıtlarınızdan biri bizimkidir muhakkak: O anda hissettiğimiz gibi hisseden birisi var o hikâyede ya da aynı şekilde hissetmemize neden olan bir şey yaşanıyor. Duygumuzu paylaşmak için dönüyoruz yani o kitaba, karaktere… İşte Çınar’la Bizon Raymon da arkadaş, bu saydıklarımızdan veya başka nedenlerden ötürü. Raymon, sahiden bir bizon, üstelik kocaman, kuvvetli, cesur ve de kıllı. Hikâyemizde de “kırmızı bir kitabın kahramanı” ama içinden düştüğü kitabı da peşi sıra sürükleyen bir kahraman. Başına da pek çok şey geliyor; Çınar’dan ayrı düşüyor, yaşadığı yer değişiyor… Raymon ise “Ben Raymon, şu bizon/ Severim kornişon, üstüne de limon…” diyerek her türlü zorlukla başa çıkıyor. Onca maceradan sonra Çınar’la kavuşuyorlar mı? Merakla okuyup öğrendik, size de öneririz.