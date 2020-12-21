Güncel koronavirüs verilerinde yine hata!

21 Aralık 2020 Pazartesi, 22:00

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre dün toplam iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286 olarak kayıtlara geçti. Bugün iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 419 olarak verildi.

Bu ikisini toplayınca çıkan sonuç ise 1 milyon 834 bin 705. Fakat tabloda toplam iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705 olarak açıklandı.

20 Aralık 2020 koronavirüs tablosu:

21 Aralık 2020 koronavirüs tablosu: