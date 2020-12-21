Güncel koronavirüs verilerinde yine hata!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablolarında yaşanan skandalların ardı arkası kesilmezken, bugün de toplam iyileşen hasta sayısında hata yapıldığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2020 Pazartesi, 22:00
Güncel koronavirüs verilerinde yine hata!
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre dün toplam iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286 olarak kayıtlara geçti. Bugün iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 419 olarak verildi. 

Bu ikisini toplayınca çıkan sonuç ise 1 milyon 834 bin 705. Fakat tabloda toplam iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705 olarak açıklandı. 

20 Aralık 2020 koronavirüs tablosu:

21 Aralık 2020 koronavirüs tablosu:


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