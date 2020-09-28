Güney Afrika: Resmi uçağı parti işleri için kullanmakla suçlanan savunma bakanına maaş kesme cezası
Güney Afrika Savunma Bakanı, devlet kaynaklarını iktidar partisinin siyasi işleri için kullanmakla suçlanıyor.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı, iktidar partisi yetkililerinin kendisiyle birlikte bir hava kuvvetleri uçağıyla binip, Zimbabve'ye gitmesine izin verdiği için, savunma bakanının üç aylık maaşını kesti.
Bakan Nosiviwe Mapisa-Nqakula partinin siyasi işleri için devlet kaynaklarını kötüye kullanmakla suçlandı.
Nqakula ise, resmi iş için Zimbave'ye gittiğini ve diğer yolcuları sadece Zimbabve'ye bıraktıklarını savundu.
Ancak Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bakanın 'kötü bir karar aldığını' söyledi.
Mapisa-Nqakula bölgesel sorunları ele almak üzere, to Zimbabve'nin başkenti Harare'ye, önceden planlanmış bir toplantı için gidiyordu.
Güney Afrika'da iktidardaki parti Afrika Ulusal Kongresi (ANC) yetkilileri ise, Zimbabve'de iktidardaki Zanu-PF Partisi'yle ülkedeki ekonomik ve siyasi sorunlarıyla ilgili kriz görüşmeleri yapmak üzere Harare'ye gidiyordu.
Ancak muhalif siyasetçiler, ANC heyetinin savunma bakanıyla aynı uçakta gitmesini yogğun bir şekilde eleştirdi.
Son 10 yıldaki yolsuzluk skandallarının ardından, ANC'nin adını temize çıkartma vaadiyle iktidara gelen Ramaphosa, bakanın ANC heyetini uçağa alarak "iyi bir yönetim örneği sergilemediğini" belirtti.
Ramaphosa, bu nedenle Nqakula'nın maaşını kesmeye karar verdiğini ve paranın koronavirüsle mücadeleye harcanacağını söyledi.
Muhalefetteki Demoktarik İttifak Partisi ise, Ramaphosa'nın kararını yeterli bulmadı ve cezanın hafif bir azar işitmek gibi olduğunu açıkladı.
Bakanın görevden alınması çağrıları da yapılırken, konunun parlamentoya da getirilebileceği vurgulanıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Hanke'den dikkat çeken Erdoğan yorumu
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
Video Haberler
- Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! İşte verilen ceza
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Gençlerin görüntüleri yayılınca ekipler harekete geçti!
- Azerbaycanlı spiker, ağlayarak müjdeledi
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri böyle yok etti
- Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi
- 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar
- Sahibine kavuşan köpeğin büyük sevinci
- Rezaletin görüntüleri! Kalabalığa bile aldırış etmediler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Hanke'den dikkat çeken Erdoğan yorumu
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor