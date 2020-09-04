Güney Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Durum endişe verici
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili Türkiye'yi suçladı.
Doğu Akdeniz sınırları ile bölgedeki sondaj çalışmalarına yönelik AFP'nin sorularını yanıtlayan Anastasiadis, "Türkiye saldırgan bir tutum içinde. Aslında niyetleri tüm bölgenin kontrolünü ele almak. Bu nedenle tansiyonun giderek yükseldiğine tanıklık ediyoruz. Durum çok kırılgan ve kaygı verici" dedi.
Krizin en iyi çözümünün 'diyalog'dan geçtiğini söyleyen Rum lider, "Gelişmeler, provokasyonlardan ve Ankara'nın uluslararası hukuku ve bizim Münhasır Ekonomik Bölgemizi ihlalinden dolayı çok ciddi ve tehlikeli" ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Postası'nın haberine göre Anastasiadis, Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası kamuoyuna bu konuyla ilgili gerekli önlemleri alması ve "yasa dışı faaliyetlerini sonlandırmak" için Türkiye'ye baskıyı artırması çağrısında bulundu.
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