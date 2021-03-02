Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü
Güney Sudan'da bir yolcu uçağının kalktıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Cuba Uluslararası Havalimanı Direktörü Kur Kuol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jonglei eyaletinin Peiri bölgesinde South Supreme Hava Yollarına ait yolcu uçağının düştüğünü belirtti. Uçağın yerel saatle 17.00 sıralarında havalandığını ve kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştüğünü aktaran Kuol, kaza nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getirdi.
ÖLÜ SAYISI NET OLARAK BİLİNMİYOR
Kazada çok sayıda kişinin öldüğünü ifade eden Kuol, ölü sayısının henüz net olarak bilinmediğini vurguladı. Yerel medyada, kazada 10 yolcu ve 2 pilotun yaşamını yitirdiği bilgisi yer aldı.
ŞİRKET, AÇIKLAMA YAPMADI
Aynı hava yolu şirketinin daha önce de bir uçağı benzer şekilde kaza yapmıştı. Şirket, kazaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
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