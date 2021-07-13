Güvenlik tehdidi oluşturuyordu: Google'dan yeni hamle
Google, bir güvenlik özelliği olan Gmail'deki kimliği doğrulanmış marka logolarının önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını duyurdu.
Google dün yaptığı açıklamada, ilk olarak geçen Temmuz ayında duyurulan bir güvenlik özelliği olan Gmail'deki kimliği doğrulanmış marka logolarının önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını duyurdu. Bu özellik, Google'ın 2019'da çalışma grubuna katıldığı Mesaj Tanımlama için Marka Göstergeleri (BIMI) standardı tarafından etkinleştirildi.
The Verge'ün aktardığına göre, Buradaki fikir, yasal bir kaynaktan gelen bir e-postayı açma ve bu e-postayı işleme olasılığınızı azaltmaya yardımcı olmak için size DMARC standardı kullanılarak kimliği doğrulanmış bir e-posta gönderdiklerinde bir kuruluşun logosunun gelen kutunuzda görünmesidir. Özellik, kimliği doğrulanmış marka logoları, sosyal ağlarda görebileceğiniz ve bir hesabın aslında temsil ettiğini iddia ettiği tüzel kişiye ait olduğunu ve bu kişi tarafından işletildiğini söyleyen doğrulanmış bir rozet gibi işlev görecek.
Google'a göre özellik şu şekilde çalışıyor:
Gönderici Politikası Çerçevesi (SPF) veya Etki Alanı Anahtarları Tanımlanmış Posta (DKIM) kullanarak e-postalarının kimliğini doğrulayan ve DMARC'yi dağıtan kuruluşlar, doğrulanmış ticari marka logolarını bir Doğrulanmış İşaret Sertifikası (VMC) aracılığıyla Google'a onaylatabilir. BIMI, logo sahipliğini doğrulamak ve bir VMC'de doğrulama kanıtı sağlamak için Sertifika Yetkilileri gibi İşaretleme Doğrulama Yetkililerinden yararlanır. Bu kimliği doğrulanmış e-postalar diğer kötüye kullanıma karşı kontrollerimizi geçtikten sonra, Gmail logoyu mevcut avatar yuvasında görüntülemeye başlayacak.
Şirket, Gmail kullanıcılarının kimliği doğrulanmış marka logolarını görmek için hiçbir şey yapması gerekmediğini de belirtti.
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