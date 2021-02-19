Haber-Sen'den TRT açıklaması: Soruşturmalara son verin

19 Şubat 2021 Cuma, 17:20

Haber-Sen Genel Merkezi'nde yapılan açıklamada konuşan Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, TRT İstanbul Radyoevi binasının başka kurumlara verilmeye çalışıldığını belirterek, verdikleri mücadeleyi anlattı. TRT Yönetiminin, TRT Radyo binasının taşınma sırasında basına servis edilen bir fotoğrafı bahane edilerek sendika yönetici ve üyeleri hedef alarak soruşturma başlatıldığını aktaran Balcan, “Soruşturmaya konu olan fotoğrafın sendika üye, temsilci ve Genel Merkez Basın Yayın Sekreterimize ait olmamasına rağmen sanki bizim tarafımızdan servis edilmiş algısı üzerinden oluşturulan asla baskıyı kabul etmiyoruz. TRT yönetiminin biran önce bu soruşturma ve baskılara son vermesini talep ediyoruz” dedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TRT de baskı ve soruşturmalara son!..

TRT İstanbul Radyoevi binası defalarca başka kurumlara verilmeye çalışıldı. 2000 yılında otel yapılmak istendi, direndik. 2012 yılında Birleşmiş Milletler talip oldu. Sendikamız Haber-Sen öncülüğünde, yaptığımız basın açıklamaları ve eylemlerle bu karardan dönüldü. Özellikle son süreçte de depreme dayanıksız olduğu ve güçlendirme çalışması için boşaltıldı.

Biz de bu süreçte örgütlü olduğunuz kurum olan TRT'nin öz varlıklarının korunması konusundaki 24 Aralık 2020 de TRT İstanbul Radyoevi binası önünde basın açıklaması yaptık. Aynı zaman da özellikle TRT'de yaşanan son süreçle ilgili Genel Müdürlük'ten defalarca randevu talebinde bulunmamıza rağmen sorunları görüşebileceğimiz bir muhatap bulamadık.

Basın açıklamamızdan sonra TRT Genel Müdürü'yle yaptığımız toplantıda Anıt Binaların tescillendiği ve başka kurumlara verilmeyeceği hakkında sözlü teminat aldık. Bizde bu görüşmemizi kamuoyuna ve TRT Emekçilerine duyurduk.

Bizlerin yaptığı gerçek sendikacılık karşısında rahatsız olan siyasi iktidar ve örgütlü olduğumuz kurumların yöneticileri tarafından sendikalarımız susturulması gereken bir kurum olarak görülmüş, bu nedenle üyeleri baskı altına alınıp susturulmaya çalışılmış ve baskılar gün geçtikçe artmaktadır. TRT Yönetimi Yasaları ve Hukuku hiçe sayarak keyfi olarak yönetici ve temsilcilerimize soruşturmalar açıp sendikal faaliyetlerimize engellemeye çalışmaktadırlar.

KESK Haber-Sen gerçekleri söylemekte asla vazgeçmeyecektir. TRT varlıkları yani bu binalar halktan gelen gelirlerle finanse edildiğinden dolayı halkın özel mülklerini sorumsuzca bertaraf edemezsiniz. Biz böyle bir bakış açısıyla TRT HEPİMİZİN Platformu katılımcısı olarak mücadelemize devam edeceğiz.

Tabi bunları yaparken başka hususlarda eksiklikler varsa sendika olarak eleştirmeye ve kamu emekçilerinin kazanımına dönüşene kadar mücadele vereceğiz.

Sanki Kurumda sadece KESK Haber-Sen’liler çalışıyormuş gibi, TRT Yönetimi, TRT Radyo binasının taşınma sırasında basına servis edilen bir fotoğraf bahane edilerek yönetici ve üyelerimiz hedef alınarak soruşturmalar başlatılmıştır.

Aynı zamanda soruşturmaya konu olan fotoğrafın sendika üye, temsilci ve Genel Merkez Basın Yayın Sekreterimize ait olmamasına rağmen sanki bizim tarafımızdan servis edilmiş algısı üzerinden oluşturulan asla baskıyı kabul etmiyoruz.

Aynı zamanda bunun bir mobbing ve baskı aracı olarak kullanıldığını buradan ifade etmek istiyoruz. TRT yönetimi şunu bilmeli ki, bu tür ayrımcılığı yapanlar hakkında hukuki süreci başlatarak hakkımızı arayacağız.

Bir daha buradan ifade ediyoruz.. bütün kurumların ve TRT’nin Anayasa’ya, Sendikalar yasasına ve Uluslararası sözleşmelere riayet etmeleri gerekir. Uymadıkları her karar onlar için suç teşkil eder. Bu anlamda örgütlenme özgürlüğüne engel olan kimler varsa TRT yönetimince uyarılması gerekmektedir.

TRT yönetiminin biran önce bu soruşturma ve baskılara son vermesini talep ediyoruz."



