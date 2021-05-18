Habertürk canlı yayınında ilginç an: İzleyenleri tebessüm ettirdi

Habertürk televizyonunda Veyis Ateş'in sunduğu Akşam Haberleri sırasında ilginç bir olay yaşandı. Canlı yayın devam ettiğini fark etmeyen bir görevli, stüdyoya daldı. Söz konusu görevlinin geri geri yürüyüp kadrajdan çıkması ise izleyenleri tebessüm ettirdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 08:45
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