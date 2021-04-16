Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 1 Mayıs etkinliklerinin 26 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleştirileceğini bildirdi
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 1 Mayıs kapsamında kitlesel bir miting yapmayacaklarını, 81 ilde ortak bildiri okuyacaklarını açıkladı.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş'in 1 Mayıs programını açıkladı. Arslan, koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl başlatılan '1 Mayıs Haftası' etkinliklerinin bu yıl, 26 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.
Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 1 Mayıs'ta kitlesel bir miting gerçekleştirilmesinin mümkün görünmediğini belirterek, 26 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde 6 gün boyunca emekçilerin taleplerini dile getireceklerini aktardı.
"Hak-İş olarak 1 Mayıs Haftası kapsamında, dijital platformlarda illerin meydanlarında, işyerlerimizde ve Türkiye'nin her yerinde olacağız. 1 Mayıs kutlamalarımızda emekçilerimizin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde ileteceğiz." diyen Arslan, konfederasyonun yönetim kurulu kararıyla 81 ilde valiliklerin izni çerçevesinde ortak bildiri okunmasını planladıklarını açıkladı.
Arslan, şöyle devam etti:
"1 Mayıslar birlik, mücadele ve dayanışma günleridir, Hak-İş olarak daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileriyle bütün mağdur ve mazlumlarıyla dayanışmamızı yineleyeceğiz. Salgının en çok mağdur ettiği emekçilerin haklarını aramak, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz."
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