Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter açıklaması

21 Haziran 2021 Pazartesi, 16:44

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlıların ezeli rakibi Inter ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor Muhabiri İbrahim Kırkayak'ın haberine göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Inter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Yarın sözleşme imzalayacağım" ifadelerini kullandı.

TRT Spor Roma Muhabiri Dündar Keşaplı ise orta saha oyuncusunun yarın Inter için sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacağını belirtti.

2017 yazından beri Milan için ter döken Almanya doğumlu futbolcu, kırmızı-siyahlı ekipte çıktığı 172 maçta 32 gol ve 48 asistlik performans gösterdi.