Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA
28 Aralık 2020 Pazartesi, 09:33
Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
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Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



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