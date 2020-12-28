Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

28 Aralık 2020 Pazartesi, 09:33

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



