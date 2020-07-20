20 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:02

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı, 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor. Hakkari’de ‘Yıldırım-2 Cilo Operasyonu’ kapsamında tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen yıldırım operasyon, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde devam edecektir.”