Hakkari'den acı haber: Bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.ha
Hakkâri’nin Şemdinli bölgesinde, intikal esnasında araç kazası meydana geldi. Kazada 2 asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Hakkâri Şemdinli bölgesinde, 1 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”
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