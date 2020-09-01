Hakkari'den acı haber: Bir asker şehit oldu

01 Eylül 2020 Salı, 11:28

Hakkâri’nin Şemdinli bölgesinde, intikal esnasında araç kazası meydana geldi. Kazada 2 asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Hakkâri Şemdinli bölgesinde, 1 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”