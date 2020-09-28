28 Eylül 2020 Pazartesi, 06:00

Facialarla hafızalara kazınan ve en son 2003’te 10, 2014’te 18 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden ocakları, son yıllarda alın terlerinin hakkını alamayan işçilerle anılıyor.

İşçilerin 2016’da da ücretlerini alamadığı için kendilerini yeraltına kapattığı Cenne 1 maden ocağında çalışan bir grup işçi, Ağustos 2019’dan beri ödenmeyen maaş ve tazminat hakları için 29 gündür eylem yapıyor.

Maden ocağının girişinde eylem yapan işçiler, 5 Ekim’e kadar haklarını almadıkları takdirde Ankara’ya yürüyecek.

EMEL TUNÇDEMİR (30): ŞU AN 1 TL BİLE YOK

Eylemde tek kadın işçiyim. Madende gazları ölçen el dedektörü ya yok ya da yetersiz. Patronun alması gereken çizmeyi, bareti işçi alıyor. Kalkıp da bu yaştan sonra babamdan - annemden bir harçlık isterken insan utanıyor. Alacağım binlerce TL var ama şu an cebimde 1 TL bile yok. Korkutmaya çalıştılar ama ayaktayız. Kökten çözüm için direniyoruz. Nerede haklarını alamayan işçi varsa direnmeli. Mutlaka, bizleri sömüren patronları devireceğimize inanıyorum.

ABDULLAH BÜBER (31): ANNE BABAMIZ DA OLMASA

17 yaşımdan beri madenlerde çalışıyorum. İş güvenliği yok. Çalışma koşulları ağır. Stresle çalışıyoruz. Ölümle burun burunayız ama hakkımızı bile alamıyoruz. Bizi nefessizlik, kaçak ve güvenliksiz iş koşulları, haksızlık boğuyor. Bu maden ocağında işçiler 3’üncü kez grev yapıyor. Maaşımız ödenmeden yerimize yeni işçiler çalıştırılmaya başladığını öğrenmemiz üzerine 31 Ağustos’ta eyleme başladık. Aynı patrona ait Halimye sahasındaki Seba Madencilik’te 7 aydır maaşını alamayan işçiler de eylem başlattı. Bu eylem sürecinde o şirketten 19, bizden de 45 işçi çıkarıldı. Bu süreçte arabamı, 10 bin TL değerindeki arsamı da 3 bin TL’ye sattım. Temel ihtiyaçlarımızı bile sınırlı bir şekilde, anne - babamızın eline bakarak karşılayabiliyoruz. Çocuğum, ‘Maaşları ödediler mi, bana çikolata alacak mısın’ diye soruyor. Sadece eczanenin 700 TL borcu var..

SALİM DİNGİL (36): UNUTTUM DİYORUM

Patronun farklı şirket adları altında yıllardır işçilerin haklarını gasp ettiğini söyleyen Salim Dingil (36): 12 yıldır bu firmada çalışıyorum. Çocuklarım bir şey istiyor, ‘unuttum’ diyorum ama nereye kadar. Patron ‘işimi engelliyorlar’ diyerek hakkımızda suç duyurusunda bulunuyor. Bir gün sonra ifademizi almaya geliyorlar. Sahadan bu patron çıkarılsın veya sahayı devlet çalıştırsın. Maaşlarımızı her 6 ayda bir yaptığımız direnişle almaya çalışıyoruz. Kaç gündür bağırıyoruz ama hükümetten bir ses dahi çıkmadı.

SOMA’DAN ANKARA’YA

Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Maden-İş, Soma Holding ve Uyar Madencilik’in haklarını gasp ettiği 3500 emeklilik ve tazminat mağduru işçinin aralarından seçtiği 50 kişilik maden işçisi heyeti, 5 Ekim’de Manisa Soma’dan Ankara’ya yürüyecek.