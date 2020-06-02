Hâlâ evde kalıyorsanız Pera Müzesi’ni gezin
Normalleşme başladı, sokaklar kalabalıklaştı. Ama siz 65 yaş üstü ve evde kalmak zorundaysanız ve şimdiye kadar gezmediyseniz bu fırsatı kaçırmayın: Pera Müzesi’nde önemli bir bölümü ziyarete açılmış olan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’ndan eser ve objeler, üstelik koleksiyon sorumlularının anlatımıyla YouTube’da sanatseverlerin izlenimine sunuluyor.
Bu arada Pera Müzesi de ziyarete açılmak için gün sayıyor ama koleksiyon sergilerini gezmeden önce ekranları başında incelemek isteyenler için bir video dizisi hazırlandı. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonları’ndaki eser ve objeleri daha yakından görme ve tanıma imkânı sunan bu videoları yine Pera Müzesi YouTube kanalından izleyebileceksiniz. Sergiler için Türkçe ve İngilizce kataloglar dijitalleştirilerek çevrimiçi erişime sunuldu. Sunumlarda en keyifli olan ise, sorumlu ekibin anlatımıyla geziliyor olması. Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu Sorumlusu Ulya Soley, koleksiyondaki tabaklardan yola çıkarak çıkarak Brabantlı Genevieve Efsanesi’ni sanatseverlerle paylaşırken; Oryantalist Resim Koleksiyonu Sorumlusu Barış Kıbrıs da Jean-Baptiste Vanmour’un, Venedik balyosunun Topkapı Sarayı’na yaptığı ziyareti betimleyen tablo serisinin hikâyesini anlattı.
Önümüzdeki günlerde Antoine de Favray imzalı üç tablonun hikâyesi daha Barış Kıbrıs’ın anlatımıyla sanatseverlerle buluşacak. Pera Müzesi’nin beğenilen tabloları arasında yer alan Vergennes Kontu Gravier ve eşinin portreleri ile Favray’nin yine bu dönemde çizdiği İstanbul panoraması yakın plan görüntülerle mercek altına alınacak.
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