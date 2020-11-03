Hallere giren sebze ve meyve miktarı azalınca fiyatlar fırladı: Şampiyon domates

03 Kasım 2020 Salı, 02:00

Sebze meyvedeki pahalılık cep yakmaya devam ediyor. Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) ekim ayına ilişkin açıkladığı Antalya Halleri domates, sebze ve meyve fiyat ve miktar endeksi, hallere giren ürünlerin azaldığını, fiyatların ise fırladığını ortaya koydu.

Buna göre, sebzede yıllık miktar yüzde 42, meyvede yüzde 33 azaldı. Fiyat endeksine bakıldığında ise domatesteki yıllık fiyat artışı yüzde 140.5’i buldu. Antalya’daki hallerde domatesin kilosu 8.5 liraya kadar çıktı. Sebzedeki yıllık zam yüzde 60’ı bulurken, meyvedeki artış ise yüzde 49 olarak belirlendi.

REKOR KIRDI

Domates, sebze ve meyvede toplam “işlem miktarları”, 2020 Ekim’de bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde 14.5 düzeyinde arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise ortalama yüzde 37.9 azaldı. Domates, sebze ve meyve toplam “işlem fiyatları” ise ekimde aylık bazda ortalama yüzde 26.11 artarken, yıllık bazda ortalama yüzde 54.54 yükseldi. Domates miktar ve fiyat endekslerinde son beş yılın ekim aylarındaki rekor yıllık değişimler, miktarda yüzde 52.78 azalışla ve fiyatta ise yüzde 140.51 artışla 2020’de gerçekleşmiş oldu. Sebze miktar ve fiyat endekslerinde son beş yılın ekim aylarındaki rekor yıllık değişimler; miktarda yüzde 42.15 azalışla ve fiyatta ise yüzde 59.92 artışla yine 2020’de yaşandı.

Meyve miktar endeksinde son beş yılın ekim aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde 33.73 azalışla 2020’de gerçekleştiği görülüyorken, fiyat endeksinde ise yüzde 49.16’lık artış yine bu yıl gerçekleşti. Bu durum 2018 yılındaki yüzde 51.74’lük artıştan sonra ikinci sırada yer aldı. l ANTALYA