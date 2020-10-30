Hangi kumaştan yapılan maskeler daha iyi koruma sağlıyor?

30 Ekim 2020 Cuma, 10:23

Bilim insanları bir yandan aşı çalışmalarıyla virüsün yayılmasını nasıl önleyebileceklerini araştırırken bir yandan da daha iyi tedavi yöntemleri araştırıyorlar. Ayrıca insanların virüse karşı bir numaralı kalkanı olan maskeler de bu süreçte bilim insanlarının üzerinde en fazla çalışma gerçekleştirdikleri konular arasında yer aldı.

ÇOK KATMANLI KUMAŞLARDAN YAPILAN MASKELER, VİRÜSE KARŞI DAHA FAZLA KORUMA SAĞLIYOR

Cambridge Üniversitesi ve Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, maskeler üzerinde gerçekleştirdikleri yeni bir çalışmada öksürme anında hangi tip maskelerin ve kumaşların 0,02 ila 0,1 mikrometre arası boyutlarda virüs parçalarına karşı daha etkin bir koruma sağladığını mercek altına aldılar. Araştırmacılar ayrıca nefes alma zorluğuna göre hangi tip kumaşların maske yapımına daha elverişli olduğunu da incelediler.

BMJ Open dergisinde yayımlanan makalede yapılan açıklamalara göre çok katmanlı kumaşlardan yapılan yüz maskeleri, koruma etkinliği kanıtlanmış tıbbi maskelere erişimin olmadığı durumlarda maske olarak kullanıldıklarında belli bir düzeye kadar koruma sağlıyorlar.

İnsanların kendi maskelerini yapmak için hangi malzemeleri kullandığını öğrenmek adın internetteki dikiş-nakış gruplarıyla iletişime geçtiklerini ifade eden araştırmacılar, vakum torbalarından kot pantolonlara ve katlanmış çoraplara kadar çeşitli yöntemler denendiğini açıkladılar. Araştırmacılara göre el yapımı maske malzemelerinin çoğu, virüsü engelleme konusunda başarılı olsa da solunum direnci nedeniyle maske olarak kullanılmaya uygun değil.

Araştırmanın yazarlarından Cambridge Üniversitesi’nden Eugenia O'Kelly, parçacıkları gerçekten etkili bir şekilde filtreleyen ancak nefes almayı zorlaştıran bir maskenin iyi bir maske olmadığını belirtirken; kot pantolon kumaşının parçacıkları filtrelemede oldukça etkili olduğunu ancak nefes almayı son derece zorlaştırdığını, benzer filtreleme seviyesine sahip olan N95 maskelerin ise nefes almayı çok daha kolay kılması nedeniyle daha iyi bir maske olduğunu ifade etti.

Kaynak: webtekno.com