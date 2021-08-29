Harvard Üniversitesi, ateist bir baş papaz seçti
New England'daki ilk püriten seyyahlara hizmet edecek ruhban sınıfı yetiştirme misyonuyla kurulan Harvard Üniversitesi'nin ilk kez, herhangi bir tanrıya inancını açıklamayan bir baş papazı oldu.
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına
tarihte ilk defa bir ateist getirildi.
Harvard'da 2005'ten beri hümanist papaz olarak görev yapmış
bir hümanist olan Greg Epstein, üniversitenin ilk günlerine
kadar uzanan sayısız dini organizasyonu arasında hümanizmin iyi finanse edilmiş
ve hayli görünür bir unsur olarak yerleşmesini sağlamıştı.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; din görevlilerini
eğitmek için kurulan kurum sessizce radikal bir adım attı. Ezici çoğunlukla
teistik birçok inanç ve mezhebi temsil eden 30'dan fazla üye, Epstein'ı
üniversitenin papazlar organizasyonunun başkanı seçti.
Seçildiği duyurulduğunda New York Times'ta yayımlanan bir
portrede söylediği gibi, Epstein hem Harvard hem de MIT'de papaz olarak aktif
bir rol üstleniyor. Ayrıca "dini mülteciler" konusuna, yani
"dinine bağlı ailelerde yetişen ve üniversiteye manevi anlamı daha yumuşak
bir formda ararken gelen kişilere" özel ilgi duyuyor.
Epstein, ilgili haberi paylaştığı bir tweet dizisinde
kendisini seçtikleri için papaz arkadaşlarına şükranlarını sundu.
New York Times haberini paylaşırken “Özellikle
@HarvardChaplain'deki harika meslektaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı:
"Bu hikaye aslında onlarla ve bu günlerde her zamankinden
daha önemli olan ortak çalışmamızın önemiyle ilgili…
An itibarıyla 20 yıldan uzun süredir devam eden bu yolda
bana ilham veren hümanist kurumlara teşekkür ederim. Siz olmasaydınız burada
olmazdım; sizler birçoğumuz için çok büyük anlam taşıyorsunuz."
Görsel: Twitter/Greg Epstein
Epstein aynı zamanda Good Without God: What a Billion
Nonreligious People Do Believe? (Tanrı Olmadan İyi: Dinle İlişkisi Bulunmayan
Bir Milyar İnsan Neye İnanıyor?) kitabının yazarı.
Kitap, Richard Dawkins ve Christopher Hitchens gibi önde
gelen, tartışmacı "yeni ateistler"in eserlerindeki "düşmanlığa
ve hoşgörüsüzlüğe" karşı hümanist bir tepki olarak sunuluyor.
Epstein, kitabın ön sözünde, "Tüm dinlerden veya
hiçbirinden, hoşgörülü, adil fikirli insanlar, Tanrı olmadan iyi biri olup
olamayacağımız sorusu üzerinde kafa yormazlar" diye yazıyor.
"Cevap evettir. Nokta. Milyonlarca ve milyonlarca insan öyle, her gün. Fakat Tanrı olmadan neden iyi olabileceğimiz sorusu çok daha uygun ve ilginçtir. Ve Tanrı olmadan nasıl iyi olabileceğimiz sorusu kesinlikle çok önemlidir. Bunlar bu kitabın soruları: Hümanizm tarafından sorulan ve cevaplanan temel sorular."
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