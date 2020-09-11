Hasan Tahsin burada şehit oldu

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Araştırma sonrası yüzlerce kitap, fotograf inceleyen Kocagöz, “Yaptığım araştırmalarda Hasan Tahsin’in şehit edildiği yer Pasaport İskelesi’nden Konak’a doğru ikinci demir döküm palamar “babasının” olduğu yerdir. Her türlü belgeyi sunmaya hazırım. Buraya bir “anı simge” yapılması gerekir” diyerek bilgeleri paylaşmaya hazır olduğunu, bütün belgeleri içeren etraflı bir makaleyi de yayımlayacağını söyledi.

İzmirli mimar Şükrü Kocagöz, internetten dolaşırken Hasan Tahsin’in vurulduğu anı gösteren bir dönemin “gravürü”nü görerek, yerini tam olarak araştırmaya başladı. Dedesi ve babasının Hasan Tahsin’le ilgili anlattığı bilgilerle yola çıkan Kocagöz, 3 yıl boyunca tarih kitapları, fotoğraflar ve tarihçilerle görüştü, araştırma yaptı. 1919 yılına ait “gravürü”nün aslını bularak Hasan Tahsin’in tam şehit edildiği yeri belgeledi. Yaptığı araştırmanın detaylarını paylaşan Şükrü Kocagöz, “Yerin orada olduğunu babamdan, dedemden ve aile dostlarımdan biliyordum. İnternette gördüğüm gravürden bu yana 3 yıl geçti.

Konu ile ilgili pek çok yazı, makale, kitap okudum. (Yaşar Aksoy’un kitabını da bu arada anmak gerekir.) Ama araştırmacı Atilla Oral, bana gravürün aslını yollayınca her şey yerine oturdu. İngiliz “Grafics” dergisinin 1 Haziran 1919’da yayımladığı ve olayın şahidi bir İngiliz deniz subayının krokilerinden yola çıkılarak hazırlanmış olan bir gravürdür. Bunla yetinmedim diğer başka kaynakları araştırdım ve teyit eden çok kaynak buldum” dedi.

Şu ana kadar şehit edildiği yerin tam olarak netleşmediğini ve açıklanmadığını da ifade eden Kocagöz, “Hiç kimse yerin tam orası olduğunu söylememişti. Bugüne kadar böyle bir yayın ve araştırma yapılmamıştır. Kimse üstüne düşmediği için ve gravürün de bire bir olayı temsil ettiğini profesyonel grafiker ve mimar gözüyle bakmadıkları için fark edemediler. Hasan Tahsin’in ilk kıvılcımı çaktığı yer Pasaport İskelesi’nden Konak’a doğru ikinci demir döküm palamar “babasının” olduğu yerdir. Kantar Karakolu’na 60 metre uzaklıktadır” diye konuştu. Pasaport bölgesinde bulunan noktaya bir “anı simge” yapılması gerektiğini ifade eden Kocagöz, “O noktaya bir “anı simge” konulması için gayret göstereceğim. Bunun için heykeltıraş Bihrat Mavitan bir öneri hazırladı. Onu tanıtıp gerçekleştirilmesi için çaba harcayacağım. Her türlü belgeyi vermeye hazırım. Herkes direnişi başlatan Hasan Tahsin’in nerede şehit olduğunu bilmeli” dedi.

HASAN TAHSİN ANITI KONAK’TA

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Hasan Tahsin anısına İlk Kurşun Anıtı, Konak Meydanı’nda 1974 yılında yaptırıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından törenle açılan anıt Yunan işgaline direnişin sembolü kabul ediliyor.