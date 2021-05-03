Hastaneye gittiklerini söyleyen çifte 6 bin 300 TL ceza kesildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde bulunan çift, hastaneye gitmek için dışarı çıktıklarını söyledi. Çifte sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.
Karasu ilçesi Plaj Caddesi’nde S.Y. yönetimindeki 34 DUC 674 plakalı otomobil uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu.
S.Y. ve eşi M.Y.’nin izin belgelerinin olmadığı belirlendi. Çift hastaneye gittiklerini söylerken, araçtan indirilen S.Y. ve M.Y. polise tepki gösterdi.
Çift yakında bulunan polis merkezine yürüyerek götürülürken, M.Y., “Biz hastaneye diye çıktık. Siz nasıl işlem yapıyorsunuz, diğerlerine geç geç, bize dur. Sizin Allah belanızı versin” diye tepki gösterdi. S.Y. ile M.Y.’ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.
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