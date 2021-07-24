Hastaneye kaldırılmıştı... Sosyal medyadaki Fatma Girik iddiaları için açıklama geldi
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Fatma Girik'in enfeksiyon sebebiyle Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medyadaki Fatma Girik iddialarının doğru olmadığını belirterek, Girik'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu işlemlerinin yapıldığını duyurdu.
Bodrum'da yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik (80), geçtiğimiz günlerde Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı.
Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtilmişti.
"SAĞLIĞI GAYET İYİ"
Son olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan Armağan Çağlayan, Girik'in taburcu olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Fatma Girik'in vefat ettiği haberleri doğru değil. Hatta şu anda hastaneden taburcu işlemleri yapılıyor. Sağlığı gayet iyi."
Fatma Girik'in vefat ettiği haberleri doğru değil. Hatta şu anda hastaneden taburcu işlemleri yapılıyor. Sağlığı gayet iyi.— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) July 24, 2021
KARDEŞİ DE "DURUMU İYİ" DEMİŞTİ
Usta sanatçının kardeşi Günay Girik ise daha önceden, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" açıklamasında bulunmuştu.
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