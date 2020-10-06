Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 516 sikke ele geçirildi

06 Ekim 2020 Salı, 09:50

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköprü Mahallesi Reyhanlı-Antakya kara yolunda durumundan şüphelendiği 31 EP 817 plakalı motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsünün üst aramasında poşet içerisinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 516 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Sürücü M.E. gözaltına alındı.