Hava nemlendirici kullanmak, Covid-19 kapma ihtimalini azaltabilir

26 Aralık 2020 Cumartesi, 16:47

Yale Üniversitesi’nde bağışıklık biyoloğu olan Akiko Iwasaki yaptığı bir açıklamada, “Düşük nem barındıran dış mekandaki soğuk hava iç mekanlarda ısıtıldığı zaman, havanın bağıl nemi yüzde 20 civarına düşüyor” diyor:

“Bu kuru hava, havadan yayılan virüsler için açık bir güzergâh sağlıyor.”

Popular Science Türkiye'nin aktardığına göre, bağıl nem, havada ne kadar su buharı olduğunu gösteren bir ölçüt. Bu yüzden bağıl nemin yüzde 40 olduğu bir odada hava, tutabileceği toplam nem miktarının yüzde 40’ını tutuyor.

Hava ne kadar kuru olursa, bağıl nem o kadar düşük oluyor ve virüslerin (koronavirüs dahil) yayılması da o kadar kolaylaşıyor.

Bu yüzden Virginia Tech Üniversitesi’nde koronavirüs bulaşı üzerinde çalışan aerosol araştırmacısı Linsey Marr, evinizde bir nemlendirici kullanmayı öneriyor:

“Bir hava nemlendirici alabilir ve onu, nemi kışın yüzde 40’ın üzerinde fakat yüzde 60’ın altında tutmaya ayarlayabilirsiniz” diyor. “Virüs bu koşullar altında o kadar iyi hayatta kalamaz ve bağışıklık sisteminizin verdiği cevap da havanın kuru olduğu zamana göre daha iyi çalışır.”