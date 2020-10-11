Hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğu cinsel istismara uğramış
Çorum’da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi.
Yaşamını yitiren çocuğun annesi Z.B.Y. ve erkek arkadaşı B.Ç., “Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından tutuklandı.
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Çorum il Koordinatörü avukat Hande Güllü, olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Öte yandan ölen R.E.Ş’nin 10 yaşındaki ağabeyinin ifadesinde, B.Ç. tarafından dövüldüğünü söylediği öğrenildi.
Doğuştan yakalandığı hipoplastik sol kalp sendromu olan R.E.Ş., 26 Ağustos’ta İstanbul’da yapılan bir ameliyatla sağlığına kavuşmuştu.
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