Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a romantik kutlama: "İyi ki doğdun hayatımın aşkı"

21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:02

Oyuncu ve yönetmen Ali Atay, 45 yaşına bastı. Hazal Kaya da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla kutladı.

2019'da nikah masasına oturan Ali Atay-Hazal Kaya çifti, aynı sene kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı. Mutlu aile pozlarını zaman zaman Instagram hesabından yayımlayan Kaya'dan yeni paylaşım geldi.

Ünlü oyuncu, bu kez 45. yaşına basan eşinin doğum gününü kutladı. Hazal Kaya, sosyal medya hesabından oğlu Fikret Ali ve Ali Atay'ın fotoğraflarını yayımladı.



"İYİ Kİ BİZİMSİN"

Kaya paylaşımında, "İyi ki doğdun hayatımın aşkı. Gülüşünü sevdiğim... Birlikte huzurla kutladığımız nice yılların olsun. İyi ki bizimsin" ifadelerini kullandı. Yoğun ilgi gören fotoğraflara Demet Evgar, Songül Öden, Cansu Tosun ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Kaya'nın paylaşımı şu şekilde:

30 yaşındaki Kaya, geçtiğimiz şubat ayında eşi ile evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutlamıştı. Birlikte çekilen karelerini paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "İlk tatilimizde çekmeyi akıl ettiğimiz nadir fotoğraflardan biri, en sevdiğimiz... Fotoğraf çekmeyi unutacağımız keyifte nice anılarımıza sevgilim! Sana çok aşığım. İyi ki evlendik" notunu düşmüştü.