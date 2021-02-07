Hazine’nin net borçlanması ile bütçe açığı arasında 69 milyar TL fark var

07 Şubat 2021 Pazar, 06:00

Bu rapora göre, net borçlanmanın 241.8 milyar TL olduğunu, bunun sonradan yükseltilen 309 milyar TL’lik limitin altında kaldığını belirten Konukman, “241.8 milyar liralık net borçlanma, 172.7 milyar liralık 2020 fiili bütçe açığını 69.1 milyar TL aşıyor. Oysa bütçe açığının finansmanı dışında borçlanma yapılmaması gerekiyor. 2018 dışında 2017’den bu yana her seferinde bütçe açığının üzerinde net borçlanma yapılmış. O zaman aradaki fark nasıl finanse edilmiş? İşin içinde bir katakulli var ama nasıl” diye sordu.

MUHALEFET SORMALI

Bütçe açığının finansmanı dışında net borçlanmaya gidilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını belirten Konukman, şunları söyledi: “Benzer durum 2017 ve 2019 yılları için de söz konusu oldu. 2017’de açığı aşan net borçlanma 5.7 milyar TL idi. Bu rakam 2019’da ise 32.4 milyardı.

2018’de ise net borçlanma tutarı bütçe açığının 12.6 milyar altında kaldı. O zaman bütçe açığı net borçlanmanın dışında hangi araçla finanse edildi? Muhalefet bu ciddi sorunu Meclis’e taşıyarak meclis araştırması için çaba sarf etmelidir.”

69.1 milyar TL’nin “2020 net borçlanma-fiili bütçe açığı farkı” olduğuna dikkati çeken ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın revize edilen rakama atıfla “2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66.5 milyar lira tasarruf sağladık” iddiasını hatırlatan Konukman, bu konuda da şu değerlendirmeyi yaptı:

KİMLERE AKTARILDI?

“2020’de 66.5 milyar TL tasarruf yapıldığıyla övünülürken, gerçekleşen açığın üzerinde 69.1 milyarlık bir net borçlanmaya niye gidildi? Bu sorunun yanıtı mutlaka verilmelidir. Bu 69.1 milyar TL kimlere aktarıldı sorusuna mutlaka yanıt verilmelidir. Madem tasarruf yapıldı, o zaman ihtiyaç yok iken niye ekstra net borçlanmaya gidildi? 2020 bütçe açığı gerçekleşme tahmini 239.2 milyar iken borçlanma limitinin 309 milyara çıkartılması ayrıca düşündürücü.”