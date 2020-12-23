Haziran ayında, “Türkiye, tarımda kendi kendine yeterli bir ülkedir” diyen Pakdemirli: “Bakın bu bir efsaneden ibarettir”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Dünyada kendi kendimize yeten 7 ülkeden biriydik” sözlerine, “Bakın bu bir efsaneden ibarettir. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey olmadı ve şu anda da yok. Zaten olması da gerekmez” dedi. CHP’li Sarıbal, “10 Haziran 2020 tarihli açıklamasında ise 'Türkiye, tarımda kendi kendine yeterli bir ülkedir' demişti” şeklinde yanıt vererek, Pakdemirli'nin eski ifadelerine dikkat çekti.
HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Giderek tarım ürünlerinde daha fazla dışa bağımlı bir hale mi geliyoruz?” sorusunu yanıtladı.
Pakdemirli soruya, “Nagehan Hanım, Hollanda tarım konusunda örnek verilir değil mi? Küçücük ülke ama 17 milyar Dolar Tarımsal GSMH’sı var. Ama Hollanda çok büyük bir ithalatçıdır aynı zamanda. Siz hiç Hollanda muhalefetinin ‘Vay tarımda bu kadar ithalat yaptın’ diyerek siyaset ürettiğini gördünüz mü?” şeklinde yanıt verdi.
“‘Biz de dünyada kendi kendimize yeten 7 ülkeden biriydik’ diye bir laf dolanıp duruyor” diyen Pakdemirli, bunun bir efsane olduğunu öne sürerek şu açıklamada bulundu:
“Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey olmadı ve şu anda da yok. Zaten olması da gerekmez. Türkiye ithalat da yapan ama buna karşılık net ihracat fazlası veren bir ülke. Bu yıl cumhuriyet tarihinde en büyük fazlayı verdik. 18.7 milyar ihracat yaptık, 12,5 milyar ithalat.”
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
“HANGİSİNE İNANALIM?”
Pakdemirli’min bu açıklamalarına tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Tarım Bakanı, 10 Haziran 2020 tarihli açıklamasında ise ‘Türkiye, tarımda kendi kendine yeterli bir ülkedir’ demişti. Şimdi ise hiçbir zaman kendi kendine yeten bir ülke olmadığımızı söylüyor. Hangisine inanalım?”
Bakan Pakdemirli'nin konuya dair açıklamasının tamamı şöyle:
"Nagehan Hanım Hollanda tarım konusunda örnek verilir değil mi? Küçücük ülke ama 17 milyar Dolar Tarımsal GSMH’sı var. Ama Hollanda çok büyük bir ithalatçıdır aynı zamanda. Siz hiç Hollanda muhalefetinin ‘Vay tarımda bu kadar ithalat yaptın’ diyerek siyaset ürettiğini gördünüz mü?"
Halbuki "Biz de dünyada kendi kendimize yeten 7 ülkeden biriydik" diye bir laf dolanıp duruyor, bakın bu bir efsaneden ibarettir. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey olmadı ve şu anda da yok. Zaten olması da gerekmez. Türkiye ithalat da yapan ama buna karşılık net ihracat fazlası veren bir ülke. Bu yıl cumhuriyet tarihinde en büyük fazlayı verdik. 18,7 milyar ihracat yaptık, 12,5 milyar ithalat."
10 HAZİRAN'DA NE DEMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Partisinin 10 Haziran 2020 tarihli TBMM Grup Toplantısında, Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten ülke konumundan her şeyi ithal eden bir ülke haline getirildiği yönündeki açıklamalarına yanıt veren Bekir Pakdemirli, "Rakamlardan anlaşılacağı üzerine tarım sektörümüz kesintisiz olarak büyümesini sürdürerek, kendi kendine yeterliliğini göstermektedir" diye konuşmuştu.
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