Hazırlık maçında Hatayspor, Gaziantep'i mağlup etti
Yeni Hatay Stadyumu'nun açılışı için düzenlenen hazırlık maçında Atakaş Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.
Atakaş Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nun açılış maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 41'nci dakikada Saint Louis'in golüyle 1-0 mağlup etti.
18'inci dakikada Atakaş Hatayspor atağında Mame Diouf'un kafayla indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Saint-Louis topu kalecinin üzerine vurdu.
19'uncu dakikada sol kanattan Kamara ile gelişen Atakaş Hatayspor atağında Kamara topu Diouf'a aktardı. Diouf'un rakip defansı geçerek yaptığı vuruş kaleye paralel şekilde auta gitti.
29'uncu dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında Emre Çolak çaprazdan kaleyi denedi, kaleci parmaklarının ucuyla topu kurtarmayı başardı.
41'inci dakikada Atakaş Hatayspor Dylan Saint Louis'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta kullanılan köşe vuruşunda Gaziantep defansı topu uzaklaştıramadı. Önünde kalan topu ağlara gönderen Louis takımını 1-0 öne geçirdi.
45'inci dakikada sol kanattan Louis ceza sahasına ortasını yaptı. Kamara'nın yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay güçlükle çeldi.
İlk yarı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
73'üncü dakikada Gaziantep FK atağında ceza sahasına yapılan ortayı Atakaş Hatayspor defansı uzaklaştırdı.
Maçın kalan dakikalarında iki takım da etkili olamadı ve maç ilk yarıda gelen golle ev sahibi Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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