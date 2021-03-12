HDP, A Haber'i RTÜK'e şikayet etti

12 Mart 2021 Cuma, 15:15

Halkların Demokrat Partisi (HDP) iktidara destek veren yayınlarıyla tanınan A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" isimli program nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayette bulundu.

AKP'li Mehmet Metiner'in de konuk olduğu programda “HDP il binasında PKK sığınağı" olduğu iddiası gündeme getirilmişti.

HDP'den yapılan açıklamada konuya ilişkin şunlar dendi:

"A Haber logosuyla yayın yapan kuruluşun 8 Mart 2021'de yayınlanan Memleket Meselesi isimli programında partimiz hakkında gizli tanık ifadesine dayanarak asılsız isnatlarda bulunuldu.

“HDP il binasında PKK sığınağı" başlığı ile sunulan programın konukları Mehmet Metiner ve Onur Erim ile sunucusu Haktan Uysal bilgisiz ve belgesiz iddialar ortaya attı; suçlama ve hakaret içerikli, hedef gösterici sözler sarf etti. Program boyunca HDP’ye hiçbir şekilde söz hakkı verilmedi.



Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, söz konusu TV kanalının hem RTÜK mevzuatı hem de yasa ve Anayasa açısından açıkça suç işlediğini ifade ederek gerekli yaptırımların uygulanması için RTÜK'e şikayet başvurusunda bulundu.







