İnegöl'de HDP'ye saldırı: Bina ateşe verildi
Bursa'da HDP İnegöl İlçe Örgütü binası kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.
Bursa İnegöl’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Örgütü binası dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.
Binaya yönelik kundaklamada içeride bulunan birçok eşyanın yakıldığı ve büronun kullanılamaz hale getirildiği görüldü.
HDP Bursa İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından olay üzerine şöyle bir açıklama yapıldı:
"HDP İnegöl İlçe binamıza faşist saldırı gerçekleşti. Saldırıda ilçe binamızı ateşe veren faşistler, binanın duvarlarına çarpı işaretleri attı. Yapanlara yaptıranlara göz yumanlara çağrımızdır; HDP’yi demokratik siyasetinden kimse vazgeçiremeyecek! Biz buradayız! hergün de burada olacağız!"
HDP İl Başkanlığı, kundaklama sonrası ilçe binasının görüntüsünü de paylaştı:
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