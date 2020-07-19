HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: İktidar ayrıştırıp tekleştiriyor
HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar, HDP’nin başlattığı “Hep Birlikte Demokrasi Buluşmaları” kapsamında Hatay Deliban Otel’de, HDP’lilerle bir araya gelerek “Halklar ve İnançlar Buluşması” gerçekleştirdi.
Burada konuşan Sancar, “1 Haziran’da açıkladıkları “Tutum Belgesine” değinerek, “Bu çağrı herkesin bulunduğu yerden haksızlığa, adaletsizliğe dönük bir çağrıydı. Bizim bu tutum belgesine bağlı bir de demokratik mücadele programımız var. Onu da yine 15 Haziran’da Eş Başkanlar olarak Edirne’den ve Hakkâri’den başlamıştık. Bütün engellemelere rağmen seslerimizi, çok geniş kesimlerle buluşturmayı başardık. O ses adaletsizliği, ayrımcılığı yok etmeyi amaçlayan tekçi anlayışa itirazdı” dedi.
“Bu iktidar bu ülkeye pek çok alanda kötülükler yaşatıyor” ifadelerini kullanan Sancar, “Biz kötülüğe itiraz ediyoruz ama iyiliği de inşa etmek lazım. Bu buluşmaların amacı tam da budur. Buradan bu buluşmalardan biz yeniyi iyilik ve adalet temelinde, vicdan ve özgürlük temelinde çoğulculuk ve eşitlik temelinde kurmak için ortak güç yaratma arayışındayız. Burada ortaya çıkacak olan dönüşüm gücünün eşit bir parçası olarak var olmak istiyoruz” dedi.
Tekçi anlayışa karşı olduğunu kaydeden Sancar, “İktidar ayrıştırma ve tekleştirme zihniyeti taşıyor. Korkuya teslim olursak kendimizi ve vicdanımızı kaybederiz. Özgürlük ve eşitlik mücadelesi aynı zamanda bir haysiyet mücadelesidir. Bütün dinsel inançların temelinde zulme itiraz vardır. Ne zamanki inançlar bir iktidar aracı haline getirilmişse işte o zaman bu asli kaynaklarını kaybetmiştir. Her dinden her mezhepten gelin inançlarımızın kaynağını oluşturan o ‘zulme karşı çıkma ruhunu’ ortaklaştıralım. Eğer bunu başarabilirsek Sünnilik adına Aleviliğe zulüm, Müslümanlık adına diğer inançlara zulmü ortadan kaldırırız” diye konuştu.
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